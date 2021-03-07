Türk Tabipleri Birliği açıkladı: Çoğu ilde vakalar yüzde 100 arttı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), son bir hafta içerisinde çok yüksek riskli il sayısının 17’den 26’ya çıktığı belirterek, "Çoğu ilde vakalar yüzde 100 arttı" açıklaması yaptı.

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TTB'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Son bir hafta içerisinde çok yüksek riskli il sayısı 17’den 26’ya çıktı. Çoğu ilimizde vakalarda %50-%100 arası artış var. Bir yılı geride bıraktığımız Pandemiye karşı yaygın testle taramaya dayalı etkili bir stratejimiz yok. Pandemi yönetilemiyor, bedelini toplum olarak ödüyoruz" ifadelerine yer verildi.