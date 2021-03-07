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Papa Francis, Irak ziyaretini sürdürüyor! Şimdi de Erbil'de

Katoliklerin dini lideri Papa Francis, Irak ziyaretine, Erbil kentinde devam ediyor... Papa'yı taşıyan uçak, Erbil Uluslararası Havalimanı'na indi.

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Papa Francis, havalimanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani'nin yanı sıra bölgedeki dini ve hükümet yetkilileri tarafından resmi törenle karşılandı.

Ziyaret programı

Papa, Barzani ile havalimanında özel yetkilileri karşılama salonda bir araya gelecek. Havalimanında Barzani ile baş başa görüşmesi sonrası Papa, helikopterle Musul'a geçecek.

Papa, Musul'da Hristiyanların çoğunlukta bulunduğu Karakuş bölgesini ziyaret ederek bir konuşma yapacak.

Musul'dan sonra yine Erbil'e geçecek olan Papa, Franso Hariri Stadyumu'nda ayin gerçekleştirecek.

Aynı gün akşam saatlerinde Bağdat'a dönecek olan Papa, burada bir gece geçirdikten sonra sabah erken saatlerde havalimanında yapılacak veda töreni sonrası Roma'ya dönecek.

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