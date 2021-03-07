Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara uyarı! 'Üç günde 281 bin denetim gerçekleştirdik'
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, "Üç günde 281 bin denetim gerçekleştirdik" deyip "Her zaman, her yerde kendi kendimizi denetleyelim" çağrısı yaptı.Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; 4, 5 ve 6 Mart'ta 281 bin 677 denetim gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Vali Yerlikaya açıklamasına şunları kaydetti: İyi pazarlar sevgili hemşehrilerim, 4/5/6 Mart’ta toplam 281.677 denetim gerçekleştirdik. Ancak en etkili denetim: öz denetim. Evimizde, iş yerimizde, çarşıda, pazarda, ulaşımda her zaman, her yerde kendi kendimizi denetleyelim.