Korku dolu anlar! Beykoz'da özel halk otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

BEYKOZ'da freni boşalınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü, caddedeki araçlara çarptıktan sonra karşı yönden gelen başka bir özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

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Beykoz merkez istikametine ilerleyen 135 kodlu 34 CDA 253 plakalı özel halk otobüsü freninin boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği içinde az sayıda yolcunun bulunduğu otobüs yokuş aşağı ilerlerken caddedeki araçlara ardından karşı yönden gelen 34 YH 3465 plakalı duraktan yolcu almak için çıktığı bildirilen bir başka özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle sahil yolunda uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı. Facianın eşiğinden dönülen kazada, araçlara çarpan otobüsün sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazaya karışan 3 otomobil ve 2 otobüs polis ekiplerinin çalışmasının ardından kaza yerinden kaldırıldı.