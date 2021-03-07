Aras Kargo'dan kadın çalışanlarına sürpriz

Aras Kargo, yöneticilikten teknisyenliğe, motokuryelikten yedek parça uzmanlığına kadar geniş bir yelpazeye dağılan kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sürpriz hediyeler ile kutladı.

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Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, kadınların iş hayatındaki konumunu güçlendirmek için sektörüne öncülük etmeyi sürdürüyor.

İstanbul'da dağıtım yapan bir kadın kurye, teslimat için gittiği adreste Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın'ın hediyesiyle karşılaştı. Transfer merkezlerindeki görevli kadın çalışanlar ise kargo elleçleme sırasında şirketin genel müdür ve genel müdür yardımcılarının kendileri için özel hazırladığı gönderiler ile sürprizi yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Billur Kaymak Burkutoğlu, kadın çalışanlara yönelik uygulamalara büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınların çalışma hayatında var olmasını toplumsal gelişmenin olmazsa olmazı olduğunu biliyoruz. Bu anlamda sektörümüze öncülük etmeye devam ediyoruz. Hem yönetim hem de saha çalışanlarımız arasında kadın istihdamını gözeterek işe alım yapıyoruz. Tüm bölge müdürlüklerimizde idari yöneticilerimizin hedeflerine bu sorumluluğu bir hedef olarak dahil ettirdik. Bunun yanında kadın çalışan öneren çalışanlarımızı da önerdikleri kişi işe alındığı takdirde primle ödüllendiriyoruz. Bu sayede kadın çalışan sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Yönetim ekibimizde de CFO'muz ve 4 kadın genel müdür yardımcımız şirketimizin bu vizyonunu en iyi şekilde temsil ediyor. Aras Kargo'da içlerinde kurye, motokurye, sürücü, yedek parça yöneticisi, kadın teknisyenlerin de dahil olduğu 2 bine yakın kadın görev yapıyor ve şirket olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de çalışanlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Bu vesileyle başta Aras kadınları olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Verilen bilgiye göre, Birleşmiş Milletler (BM) Kadınları Güçlendirme Prensipleri'ni imzalayan "ilk" kargo şirketi olan Aras Kargo, anne olan çalışanları için esnek çalışma saati uyguluyor.

Kadın çalışanların bebekleri bir yaşına gelinceye kadar her gün 2 saat süt izni, 1 ila 3 yaş arası çocuğu olan annelere ise her gün 1 saat bebek bakım izni ve cumartesi izni tanınıyor. Ayrıca, annelere okulun ilk ve karne günü ile aşı günlerinde de izin veriliyor.