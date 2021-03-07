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'Çok yüksek riskli' Sakarya Akyazı'da 2 okulda eğitime ara verildi! Online devam edecek

 SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla 2 okulda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi. 

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Çok yüksek risk grubunda yer alan Sakarya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alınıyor. 

Akyazı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla Karaçalılık İlkokulu ve Alaağaç Ortaokulu’nda yüz yüze eğitime 8 Mart gününden itibaren 5 gün süreyle ara verildi.

Okullarda eğitime online devam edilecek.  

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