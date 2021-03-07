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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Samsun'daki kadın şiddetine tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından darp edilmesini kınayarak, konuya ilişkin devletin ilgili kurumlarının gerekenleri yaptığını bildirdi.

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Samsun'da bir kadın çocuğunun gözü önünde eski eşinin şiddetine maruz kaldı. Dehşete düşüren görüntüler sonrası cani tutuklandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, sosyal medya hesabından "kadına şiddete hayır" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Samsun'da, milletimizin örf, ahlak ve aile değerlerine aykırı, insanlık dışı ve vahşi bir şekilde bir annenin yaşadığı şiddeti lanetle kınıyorum. Asla müsamaha göstermeyeceğimiz bu durum karşısında devletimizin ilgili kurumları gerekenleri yapmaktadır."

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