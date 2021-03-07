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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den istifa etti iddiası olay oldu! Kulüpten açıklama yapıldı

Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor. Çalkantı sürerken Teknik Direktör Erol Bulut ile arasında huzursuzluk olduğu iddia edilen Belözoğlu'nun istifa ettiği iddia edildi. Fenerbahçe'den açıklama var.

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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin son haftalarda aldığı sonuçlar karşısında tartışma konusu olan Erol Bulut'un ardından şimdi gündem Emre Belözoğlu oldu. Sarı-lacivertlilerde Erol Bulut ile arasında huzursuzluk olduğu iddia edilen Belözoğlu'nun istifa ettiği ve tesislere gelerek eşyalarını topladığı belirtildi. Ali Koç'un Emre Belözoğlu'nu sakinleştirmeye çalıştığı ve istifasından geri döndürmeye çalıştığı de öne sürüldü.

Fenerbahçe'den açıklama
Sarı lacivertlilerden konuyla ilgili açıklama geldi. Önce sosyal medya hesabından Emre Belözoğlu fotoğrafı paylaşıldı ve "Sonuna kadar Fenerbahçe" notu düşüldü.

Ardından, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Metin Sipahioğlu, bu tweet'e yanıt olarak "Asılsız haberlere itibar etmeyiniz" açıklaması yaptı.

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