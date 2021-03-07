Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul ve çevre illerde bugün ve yarın sağanak yağmurun etkili olması beklenirken, Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı.
Bugün yurt genelinde yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor. Yağışın etkili olduğu bölgelerde hava sıcaklığı 2 ila 8 derece azalacak. Bolu Dağı'nda kar yağışının etkili olacağı bildirilirken vatandaşlar da çığ tehlikesine karşı uyarıldı.
Önceki akşam saatlerinde başlayan sağanak, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Abant Kavşağı, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkili olan kar nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla hafif şekilde devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Eskişehir, Malatya, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.