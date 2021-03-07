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Ankaragücü konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü Alper Potuk'la devirdi

Süper Lig’nin 29. haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Mücadele Ankaragücü'nün 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi. İlk yarısı 0-0 biten maçta, tek gölü Ankaragücü adına Alper Potuk attı.

12. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ndao, topu ceza sahası içindeki Castro'ya gönderdi. Arjantinli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

44. dakikada Endri Çekiçi'nin ceza sahası çizgisinin yaklaşık 1 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Viviano topu kornere çeldi.

İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

48. dakikada Borini önünde bulunan iki rakibine rağmen soldan ortasını açtı. Arka direk önünde Castro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

54. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Geraldo'nun ara pasında ceza sahası içi sağından çizgiye inen Lobjanidze, topu altı pas içindeki Alper Potuk'a gönderdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun ayağına da çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

90+1. dakikada Balkovec'in soldan ortasında defanstan seken top altı pas içinde Mevlüt Erdinç'in önüne düne düştü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Friedrich meşin yuvarlağı çeldi.

90+6. dakikada Borven'in pasından ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin şutunda, kaleci Viviano topu kontrol etti.

Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇ TABLOSU

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken Fatih

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi (Dk. 89 Ademi), Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 71 Jimmy Durmaz), Ndao (Dk. 83 Salibur), Castro (Dk. 82 Emre Çolak), Borini, Sobiech (Dk. 70 Mevlüt Erdinç)

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulisic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ (Dk. 90+2 Erdi Dikmen), Endri Çekiçi (Dk. 86 Voca), Geraldo (Dk. 71 Ali Kaan Güneren), Alper Potuk (Dk. 87 Emre Güral), Lobjanidze, Borven

Gol: Dk. 54 Alper Potuk (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 84 Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük), Dk. 90+4 Friedrich (MKE Ankaragücü)

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