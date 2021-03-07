BIST 1.542
DOLAR 7,53
EURO 8,98
ALTIN 411,29
HABER /  POLİTİKA

Samsun'daki kadına şiddet görüntüleri! Bakan Ziya Selçuk'tan kınama

SAMSUN'da küçük çocuğunun gözü önünde eski eşini darp eden cani tutuklandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya bir tepki de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından darp edilmesine ilişkin, "Kınıyor ve utanç duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yüreğimizi sızlatan bir 'kadına şiddet' haberiyle 8 Mart arifesindeyiz. Keşke kendini kızının gözlerinden bir kez görebilse. Aile içi şiddete tanık olan bir çocuğun gözlerinden kendini görebilen bir baba bir daha iflah olur mu bilinmez. Kınıyor ve utanç duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Samsun'da sokakta kızının önünde eski eşine dehşeti yaşattı! Polisteki ilk ifadesiyle şok etti
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı! Bir hafta takımdan ayrı kalacak
Kemal Kılıçdaroğlu böyle söyledi: Politikacıyı sizin bir şekliyle cezalandırmanız lazım
İsviçre'de tartışma konusuydu! Referandumda peçe yasağına destek
Ankaragücü konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü Alper Potuk'la devirdi
Çavuşoğlu, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu'nun açılışını yaptı
'Askıda Ekmek' kampanyasından sonra bu da askıda 'patates-soğan' kampanyası
Oxford/AstraZeneca aşısı olan 7 kişi öldü! Güney Kore’de soruşturma başlatıldı
İran meydan okudu: İsrail bize saldırırsa Tel Aviv ve Hayfa'yı yerle bir ederiz
Hatay'da 2 yaşındaki ikiz kardeşler yangında feci şekilde can verdi
Kadıköy'de 8 Mart mitingi! Gözaltına alınan 9 kişiye tutuklama talebi
Yorumlar