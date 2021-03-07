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Ekrem İmamoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Karşıtlığı anlamamız mümkün değil

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kadınları ikinci plana atan bir anlayışla yol yürümenin mantıklı olmadığı hepimiz biliyoruz." düşüncesini dile getirdi.

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Ekrem İmamoğlu, İBB tarafından düzenlenen “Yerel Eşitlik Eylem Planı Protokolü” ile “Osmanlı İstanbul’unda Kadın” ve “Cumhuriyet İstanbul’unda Kadın” kitapları için düzenlenen tanıtım toplantılarında konuştu.

"İstanbul Sözleşmesi’nin böylesi bir ortamda bertaraf edilmesini de kınıyorum." diyen İmamoğlu, "Bu manada toplumdaki hem cinsiyet eşitliğine katkı sunan hem de kadına şiddete dayalı olumsuzlukları ortadan kaldıran bir sözleşme karşıtlığını da anlamamız mümkün değil” ifadelerini kullandı.

İBB’nin ilk kadın Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan da eşitlik planının esas temelini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın oluşturduğunun altını çizdi. 

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