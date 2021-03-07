Ziya Selçuk ile ilgili ortalığı karıştıran paylaşım! Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medyayı karıştıran sahte paylaşımlara karşı uyarıda bulundu. Bakanlık, "Sosyal medyadan yapılan asılsız haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyada "Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabından biyografi kısmını sildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hesaplarını takipten çıkardı. Ayrıca Bakan Koca, Bakan Selçuk'u takipten çıkardı." paylaşımı ortalığı karıştırdı. Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, asılsız haberlere dikkat çekti ve paylaşımlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaşımı şöyle: Lütfen, Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz.