Gençlerbirliği'ne konuk olan Başakşehir 10 maç sonra kazandı

Son şampiyon Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında Demba Ba'nın 90. dakikadaki golle konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Ligde 10 maç sonra kazanan Başakşehir, 29 puana yükseldi ve tehlike bölgesinin üstüne çıktı. Galibiyet hasreti ise 11 maça çıkan lig sonuncusu Gençlerbirliği ise 21 puanda kaldı.Abone ol
29. dakikada Berkay Özcan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Mehmet Topal'ın arka direğin çaprazında yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
45+1. dakikada Furman'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Lima'nın kale sahasında yaptığı kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Volkan Babacan meşin yuvarlağın hakimi oldu.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
65. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın uzun topunu rakip yarı sahanın ortasında kontrol ederek ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Nordfeldt sağına uzanarak kurtardı.
68. dakikada Ayite'nin sağdan ceza sahasına yaptığı ortada Lima'nın kafa vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
73. dakikada Candeias'ın pasıyla topla ceza yayının üzerinde topla buluşan Lima'nın ceza sahasına girerek çektiği sert şutta kaleci Volkan Babacan topu tokatlayarak mutlak bir golü engelledi.
90. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Tolga Ciğerci'nin ceza sahasının dışından çektiği sert şutta kaleci Nordfeldt üzerine gelen topu sektirdi. Nordfeldt'in hatasını değerlendiren Demba Ba altıpasın içinde meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1
Konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Gençlerbirliği: 0 - 1 :Başakşehir
Stat: Eryaman
Hakemler: Özgür Yankaya, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Piris da Motta, Diego, Polomat, Furman (Dk.84 Mugni), Soner Dikmen (Dk. 90+3 Sami Gökhan Altıparmak), Candeias, Murat Yıldırım (Dk. 67 Ayite), Sefa Yılmaz (Dk. 84 Arda Kızıldağ), Lima
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Rafael), Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Mehmet Topal (Dk. 84 Tolga Ciğerci), Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 71 Visca), Giuliano (Dk. 84 Ndayishimiye), Crivelli (Dk. 59 Demba Ba)
Gol: Dk. 90 Demba Ba (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kart: Dk. 88 Polomat (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 16 Aleksic, Dk. 58 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)