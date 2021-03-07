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Osmaniye'de güvercin sevdası bir gencin hayatına mal oldu

İhlas Haber Ajansı

OSMANİYE merkez Cevdetiye beldesinde evinin çatısında güvercin uçuran genç, dengesini kaybedip çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

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OSMANİYE’ye bağlı Cevdetiye beldesinde yaşayan 33 yaşındaki Fırat Mingan, evde beslediği güvercinleri uçurmak için evin çatısına çıktı. Güvercinleri besleyip uçuran Mingan, iddiaya göre, dengesini kaybedince çatıdan düştü.

Olayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fırat Mingan’ı ambulansla Osmaniye’de hastaneye kaldırdı. Mingan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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