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Rodos'u ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı'na ayakkabı tepkisi

Demirören Haber Ajansı

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, On İki Ada'nın Yunanistana ilhakının yıldönümü törenlerine katılmak üzere Rodosa gitti. Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulunun Rodos ziyaretinde giydiği 'dağcılık ayakkabısı' ise alay konusu oldu.

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Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandırmayı sürdüren Yunanistan’ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Güney Eee Bölge Genel Sekreteri Yorgos Hacimarkos’un daveti üzerine On İki Ada’nın Yunanistan’a ilhakının yıldönümünü nedeniyle düzenlenen kutlamalara katılmak üzere Rodos’u ziyaret etti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Rodos’a gelişinde havalimanında Güney Ege Bölge Genel Sekreteri Yorgos Hacimarkos ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Rodos’ta müze ve benzeri tarihi yerleri ziyaret edecek, ardından da törenlere katılacak.

Giydiği ayakkabı alay konusu oldu

Cumhurbaşkanı Sakellaropulu’nun ziyaretiyle ilgili olumsuz eleştirilere yer veren Yunan medyası, "Kutsal Ada’ya dağcılık ayakkabısıyla ayak bastı. Adanın önemimi ayaklar altına aldı" ifadelerini kullandı.

Rodos’tan Meis Adası’na geçecek olan ve sözde kutlama törenlerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu’nun ve Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis ile birlikte yapacağı açıklamalarda Türkiye’ye mesaj göndermesi bekleniyor.

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