Diyarbakır'da katliam gibi kaza 2'si çocuk 5 ölü 3 yaralı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Abone ol
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Sercan Öztürk idaresindeki 25 AAZ 749 plakalı otomobil, Diyarbakır-Batman kara yolunun Hasuni Mağaraları mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ömer Zing'in kullandığı 06 GB 8522 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada; sürücü Öztürk ve otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Aralarında kamyonet sürücüsü Zing'in de bulunduğu 3 yaralı ise olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silvan Dr. Yusuf Azizioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.