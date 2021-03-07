BIST 1.542
DOLAR 7,53
EURO 8,98
ALTIN 411,29
HABER /  YEREL

Diyarbakır'da katliam gibi kaza 2'si çocuk 5 ölü 3 yaralı

Anadolu Ajansı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Abone ol

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Sercan Öztürk idaresindeki 25 AAZ 749 plakalı otomobil, Diyarbakır-Batman kara yolunun Hasuni Mağaraları mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ömer Zing'in kullandığı 06 GB 8522 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada; sürücü Öztürk ve otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Aralarında kamyonet sürücüsü Zing'in de bulunduğu 3 yaralı ise olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silvan Dr. Yusuf Azizioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Saldırı hazırlığındaki 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Antalya'da tacizciye meydan dayağı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlar günü mesajında şiddete tepki gösterdi
Türkiye 7 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
THY birinci İstanbul Havalimanı rakipsiz!
Rum basını: Türkiye ile anlaşmadıkça doğalgaz satamayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son hafta vakalarda artış ve azalış olan illeri duyurdu
Kayserispor konuk olduğu Hatayspor'u 3 golle devirdi
Gençlerbirliği'ne konuk olan Başakşehir 10 maç sonra kazandı
Kütahya'dan pes dedirten haber! Çaldıkları eşyalarla evlerini döşemişler
Yorumlar