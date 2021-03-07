Rum basını: Türkiye ile anlaşmadıkça doğalgaz satamayız

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayın yapan Cyprus Mail gazetesi, GKRY'nin Türkiye ile anlaşma yapmadan doğal gaz satmasının mümkün olmadığını yazdı.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) basınından Cyprus Mail gazetesinde Rum kesiminin Türkiye ile 'Münhasır Ekonomik Bölge' konusunda anlaşmaya varmadan doğalgaz satmasının mümkün olmadığı yazıldı.

"Anastasiadis'in enerjide konusundaki yanılgıları bize pahalıya mal oluyor" başlıklı yazıda; GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in Doğu Akdeniz'de uyguladığı dış politikalar eleştirildi.

2017'de gerçekleştirilen ve sonuca bağlanmayan Crans-Montana görüşmelerinden sonra Anastasiadis'in seçimlere odaklandığı ve enerji planlarına müdahil olmaması için Türkiye'ye karşı diğer komşu ülkelerle ittifak yaptığı belirtildi.

"Türkiye'siz Doğu Akdeniz politikası korkunç biçimde yanlış" Rum liderin, GKRY'nin Doğu Akdeniz'de enerji alanında Türkiye'yi 'dışlayarak' yaptığı planın 'korkunç biçimde yanlış' olduğu ve nihayetinde Türkiye'nin bölgede hem keşif çalışmalarını yürüttüğü hem de Anastasiadis'in çok güvendiği üçlü ittifakı anlamsız kıldığı vurgulandı.

Türkiye - Mısır ilişkileri ele alındı

Yunanistan, İsrail ve Mısır'ın yaptıkları enerji planında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni dışladıkları belirtilen makalede; GKRY'nin Türkiye ile anlaşmaya varmadan doğalgaz satmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin Mısır ile anlaşma imzalayabileceğine ilişkin açıklamasına da atıf yapılan yazıda; böyle bir anlaşmanın gerçekleşmesi halinde bunun GKRY'ye nasıl yansıyacağı da sorgulandı.