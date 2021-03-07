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Saldırı hazırlığındaki 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK/KCK'lı teröristi etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen bir operasyonda daha 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

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