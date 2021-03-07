Galatasaray Sivasspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, iki kez geriye düştüğü maçta konuk ettiği Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Aslan'ın sayılarını biri penaltıdan Falcao kaydederken; Sivasspor'un gollerini Gradel ve Boyd attı. Galatasaray, bu sonucun ardından puanını 58'e yükseltti. Sivasspor ise puanını 34 yaptı. Bir maçı eksik olan Beşiktaş, Galatasaray'ın aldığı bu beraberlik sonucunda liderlik koltuğuna oturdu.

Abone ol

Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, liderlik koltuğunu Beşiktaş'a bıraktı.

Galatasaray, 9. dakikada Max Gradel'in attığı golle 1-0 geri düştü. Bu golden 5 dakika sonra Radamel Falcao'nun golüyle beraberliği yakalayan Aslan, 38. dakikada Tyler Boyd'un golüne engel olamayınca devre arasına 2-1 geride girdi.

İkinci yarıda birçok pozisyondan yararlanamayan sarı-kırmızılılar, 68. dakikada Falcao'nun penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Kalan bölümde Halil Dervişoğlu ile çok net bir fırsattan yararlanamayan ev sahibi ekip, sahasında 1 puana razı oldu.

Galatasaray, bu sonucun ardından puanını 58'e çıkardı ancak liderlik koltuğunu Gaziantep FK'yi yenerek 60 puana ulaşan Beşiktaş'a kaptırdı. Sivasspor ise puanını 34'e yükseltti. Galatasaray, bir sonraki lig maçında Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

7. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Onyekuru, Gradel'den sıyrıldıktan sonra pasını Gedson Fernandes'e aktardı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Ali Şaşal Vural yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

9. dakikada konuk takım öne geçti. Kaleci Ali Şaşal Vural'ın uzun oynadığı topu Galatasaray savunması uzaklaştıramadı. Son olarak ceza sahası yayının solundaki Linnes'in geri pasında araya Gradel girdi. Tecrübeli futbolcu ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

14. dakikada Galatasaray Falcao'nun şık golüyle beraberliği yakaladı. Babel'in pasıyla Sivasspor yarı alanının ortalarında buluşan Falcao ceza sahası yayı gerisinde Robin Yalçın'dan şık bir şekilde sıyrıldı. Kolombiyalı oyuncu, şut açısını bulduktan sonra sağ ayağının içiyle düzgün bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-1

18. dakikada Babel'in sağdan ortasında arka direkte altıpasa hareketlenen Onyekuru uygun durumda vurduğu topu üstten auta attı.

32. dakikada Saracchi'nin soldan yerden ortasına Belhanda penaltı noktası civarında bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

38. dakikada sağdan kullanılan taçta penaltı noktası gerisine gelen topa Gradel sert bir vuruş yaptı. Kaleci Muslera'nın son anda çeldiği meşin yuvarlağı altıpasta Boyd tamamladı ve takımını ikinci kez öne geçirdi: 1-2

Müsabakanın ilk yarısını Sivas temsilcisi 2-1 önde bitirdi.

54. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde yükselen Falcao kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

57. dakikada soldan ceza sahasına çalımlarla giren Onyekuru topu kaptırdıktan sonra tekrar kazandı. Nijeryalı oyuncunun dar açıdan çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

61. dakikada Linnes'in sağdan ortasında altıpastaki Babel'in yakın mesafeden kafayla vurduğu topu kaleci Ali Şaşal Vural son anda engelledi.

65. dakikada Galatasaray'da Babel soldan ceza sahasına girdikten sonra Uğur Çiftçi'den sıyrılamadı. Pozisyonda hakem Ali Şansalan devam kararı verdi. VAR hakemi Ali Palabıyık'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Şansalan, Uğur'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltıya hükmetti. 68. dakikada penaltıyı kullanan Falcao skora bir kez daha denge getirdi: 2-2

81. dakikada sağdan kullanılan kornerde altıpas gerisine düşen topa Halil Dervişoğlu uygun durumda vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+6. dakika konuk takım 10 kişi kaldı. Mücadelenin 32. dakikasında sarı kartı bulunan Gradel gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

90+7. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Ali Şaşal Vural sağına gelen topu kornere çeldi. Kullanılan korner sonrasında gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasında karşı karşıya vuruşunda top Ali Şaşal'dan döndü. Ardından Arda ve Kerem'in arka arkaya şutlarında defans oyuncuları gole engel oldu.

Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray: 2 - 2 :Sivasspor

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özgür Ertem

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk (Dk. 50 Luyindama), Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes (Dk. 79 Halil Dervişoğlu), Belhanda (Dk. 72 Feghouli), Babel (Dk. 72 Kerem Aktürkoğlu), Onyekuru (Dk. 79 Arda Turan), Falcao

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 84 Alaaddin Okumuş), Camara, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Boyd (Dk. 89 Arouna Kone), Ziya Erdal, Gradel, Faycal Fajr, Hakan Arslan, Yatabare (Dk. 73 Kayode)

Goller: Dk. 9 Gradel, Dk. 38 Boyd (Demir Grup Sivasspor), Dk. 14 ve 68 (P) Falcao (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Yatabare, Dk. 81 Ali Şaşal Vural (Demir Grup Sivasspor), Dk. 58 Belhanda, Dk. 63 Marcao, Dk. 63 Muslera, Dk. 90+5 Halil Dervişoğlu (Galatasaray)