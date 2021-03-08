Alinur Aktaş'tan İmamoğlu'na Pervin Buldan tepkisi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamasına tepki gösterdi.

Abone ol

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamasına tepki gösterdi.

Ali Aktaş, twitter'dan yaptığı açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çocukları PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP önünde sürdürdükleri "evlat nöbetini" hatırlattı. İmamoğlu'nun mesajını alıntılayan Aktaş, HDP'nin teröre destek verdiğini söyleyerek parti yönetimini PKK'nın katliamlarına sessiz kalmakla suçladı.

"Tek cümle edemeyenlerin..."

Aktaş mesajında "Terör örgütü PKK'ya destek vererek YPG'ye sırtını dayayanların, Gara'da 13 masum vatandaşı şehit edenlerin ve Yasin Börü ile Eren Bülbül'ü katledenlere tek cümle edemeyenlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nünü kutlu olmasın" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'ndan HDP'li Buldan'a kutlama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tepkilere neden olan twitter mesajında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek Türkiye'deki kadın siyasetçilerin ve mevkidaşlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamıştı.