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Rasim Öztekin için kan aranıyor

Kalp krizi geçiren usta tiyatrocu Rasim Öztekin için 0 RH (-) kan aranıyor. Kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Babam Rasim Öztekin için 0 RH(-) kana ihtiyaç vardı. Acil bir durumda Kadıköy Siyami Ersek Hastanesine gelebilecek kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" yazdı.

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62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, öğle saatlerinde kalp krizi geçirmişti. Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Bu gelişmenin ardından usta oyuncu için kana ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Kızı Pelin Öztekin, "Babam Rasim Öztekin için 0 RH (-) kana ihtiyaç vardı. Acil bir durumda Kadıköy Siyami Ersek Hastanesine gelebilecek kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" mesajı paylaştı. Pelin Öztekin'in paylaşımında; erkek olması gereken ve ilaç kullanmayan donörün son bir hafta içinde grip geçirmemiş olması gerektiği de aktarıldı. Kan bağışında bulunmak için 72 saat içinde alkol almamış olmak gerekiyor.

Öte yandan; kan vermek için Kızılay ya da hastaneye gidenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.

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