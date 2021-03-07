Fatih Terim hakemlere yine ateş püskürdü

Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası yine hakemlere yüklendi. Herkesin bir bedel ödediğini ancak futbolun bazı paydaşlarının bedel ödemediğini ifade eden Terim, bundan sonra hatalara kimsenin tahammül edemeyeceğini söyledi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Var hakemlerinin maç yönetmemesi gerektiğini söyledi. Bundan sonra yapılan hatalara tahammül edemeyeceklerini de ifade eden Terim, Ali Palabıyık'ın futbol oynamadığı için sahadaki bazı şeyleri bilmediğini ve yanlış karar verdiğini ileri sürdü.

Fatih Terim, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı. İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

"Son 2 maçta 5 puan kaybetmeyi beklemiyorduk ama Ankara'daki şekil burada da devam ediyor. Bugün futbolun başka bir yüzünü de görüyoruz. Nasıl oynarsanız oynayın sonuçta topu içeri atacaksınız. Yarım pozisyon dahi vermediğimiz bir maçta 2 gol yedik.

Bütün haftaları elimizden geldiğince en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Bu kayıplar herkes için geçerli. Yakında herkes kaybedecek. Yeter ki biz kazanalım."

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, hakem yönetimini eleştirerek, şöyle devam etti:

"Bir 59. dakika var ki önce Gedson'un ayağına basıldı ve ses yok. O pozisyonun devamından Henry'ye yapılan bir hareket var. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasındaki arkadaşımız Ali Palabıyık. Uluslararası maç idare ediyor. Siz ayağınızı kaldırıp topa vurduktan sonra kaçırmaz ve düz devam ederseniz doğrudan rakibinize gelir. Beşiktaş maçında Diagne topa vurmadı mı? Ne farkı var? Ondan sonra uzatmayla 38 dakika var. 11'e 10 oynayan Galatasaray başka 11'e 11 oynayan Galatasaray başka. Kırmızı kartın başka türlü nasıl tarifi olabilir?

"İyi maç yönettiğini söyleyemeyiz"

Bize dördüncü hakem 'Topa vurdu.' dedi. Toptan sonra... Futbol oynayan biri bunu bilir. Ayağını 3-5 şekilde kaçırır. Düz geliyorsa bunun karşılığı belli. Söz verdiğim için konuşuyorum. Bundan sonra hep söyleyeceğim. Yoksa Ali Şansalan bugün gayet iyi maç idare etti. Ancak oyunun bu bölümlerini atlarsa iyi maç yönettiğini söyleyemeyiz.

Her şeye bir kulp buluyorlar. Bugünkü de topa vurdu. Demek ki topa vurduktan sonra her şey serbest. Yapmayın Allah aşkına. Ben anlamadım.

"VAR hakemi aynı zamanda maç yönetmemeli"

VAR sistemi, küçük hataları dahi görmesi açısından hepimizin tercihiydi. Çünkü yapılan hatalar artık başka türlü olmaya başlamıştı. Futbolun temposu, hızı ve çok çabuk değişkenliği, kararlarda sağlamanın da yapılması, daha fazla gözün aynı anda yardım edeceği yerlerde yardım etmesi şeklinde yorumlanabilir bir sistemdi. VAR'da yabancı hakem önerisine katılmıyorum. Ben, VAR hakemlerinin aktif olmamasından yanayım. VAR hakemi aynı zamanda maç yönetmemeli. Televizyondan görmek, oyunu izlemek başka bir şey, 3 gün sonra tekrar o takımın maçını yönetmek başka bir şey.

"Bundan sonra kimse kabullenmez"

Şeref tribününden küfür ediliyor. Localardan hakaret ediliyor. Seyirci yok. Sarhoş arkadaşlar içip hakemi hedef alıyor. Bunun bir doğru yolu, çözümü var ama bizim VAR gibi değil. Ben kabullenmem.

3-4 hakem varken her hatayı kabullendik ama bundan sonra kimse kabullenmez. Birisi küme düşüyor, diğeri şampiyonluktan oluyor, öteki parasını ve primini kaybediyor. Biz teknik adamlar kötü yönettiğimiz zaman, performansımız iyi olmadığı zaman ya işimize son verilir ya da biz istifa ederiz. Futbolcular kötü performans sergilediği zaman o sene o takımın satış listesine konur ve başka takıma gider. Herkes bir bedel öder ama futbolun paydaşları içinde bedel ödemeyen, hep haklı görülen hep fahiş hatalar olmasına rağmen inadaymış gibi devam edilen bir şekil türedi. Futbolun paydaşları sözde değil hakikaten bir araya gelmeli. Bunun çözümü var." diye konuştu.