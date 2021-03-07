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Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı 8 yaralı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 8 kadın tarım işçisi yaralandı.

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KONYA Yunak’tan Akşehir'in merkezine doğru seyir halinde olan ve tarım işçilerini taşıyan İ.K. yönetimindeki 42 AHT 736 plakalı minibüs ile Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan B.Y. idaresindeki 21 TJ 4725 plakalı TIR, Akşehir Karayolları Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada; minibüste bulunan tarım işçilerinden 8 kadın tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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