Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla istifa etti

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa etti.

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Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada Genel Müdür Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 8 Mart 2021 tarihinden itibaren görevinden istifa etmesi nedeniyle aynı tarihli yönetim kurulu kararı ile istifasının kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada borsanın aldığı kararın Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na bildirildiği de ifade edildi.

Cuma günü Atilla'nın görevinden ayrılmayı planladığı belirtilmişti, Bloomberg HT'ye konuşan borsa kaynakları ise Atilla'nın kendi isteğiyle izne ayrıldığını söylemişti.

Borsa İstanbul'da 26 Mart'ta Genel Kurul düzenlenecek.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı

Atilla, kamuoyunda "Reza Zarrab davası" olarak bilinen ancak resmi adı "ABD, Mehmet Hakan Atilla'ya karşı" olan yargı sürecinin ve ABD'de hapiste geçirdiği 28 ayın ardından 24 Temmuz'da Türkiye'ye dönmüştü.

Atilla, Mart 2017'de bono ihracıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere gittiği ABD'de havaalanında gözaltına alınmıştı. 32 ay hapis cezası verilen Atilla, hapiste geçirdiği süre göz önünde bulundurularak ve iyi hal indirimi uygulanması sonucu 20 Temmuz 2019'da tahliye edildi ve göçmen bürosundaki sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından 24 Temmuz 2019'da Türkiye'ye geldi.