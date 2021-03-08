BIST 1.542
DOLAR 7,53
EURO 8,98
ALTIN 414,09
HABER /  GÜNCEL
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nedeniyle İstanbul'da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

Abone ol

İstanbul Valiliği, kentte düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla bugün saat 14.00 itibariyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı. Açıklamaya göre kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

1.Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.

2.Taksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol kapatılacak.

3.Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

4.Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

5.Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.

6.Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.

7.Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal'e akım verilmeyecek.

8.Taksim Tünel girişi İstiklal'e giriş trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar
Kapatılacak yollara alternatif olacak olan yollar da şöyle: 

1.Gümüşsuyu Caddesi

2.Tarlabaşı Bulvarı

3.Refik Saydam Caddesi

4.Sıraselviler Caddesi

ÖNCEKİ HABERLER
Alinur Aktaş'tan İmamoğlu'na Pervin Buldan tepkisi
Rasim Öztekin için kan aranıyor
Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı 8 yaralı
Fransız milyarder Olivier Dassault milletvekili helikopter kazasında öldü
Rum basını: Türkiye ile anlaşmadıkça doğalgaz satamayız
Galatasaray Sivasspor maçı golleri ve geniş özeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlar günü mesajında şiddete tepki gösterdi
Saldırı hazırlığındaki 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Antalya'da tacizciye meydan dayağı!
Türkiye 7 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Yorumlar