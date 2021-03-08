Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan S-400 açıklamaları

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile yaşanan S-400 gerilimine ilişkin yeni açıklamalarda bulunarak, "İkinci S-400 paketiyle ilgili süreç devam ediyor ve hepsi aynı sürecin parçası" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye-ABD ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Kalın Rusya'dan alınan S-400'lere ilişkin, "Karar bir gecede alınmadı, S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Kalın, "İkinci S-400 paketiyle ilgili süreç devam ediyor ve hepsi aynı sürecin parçası" dedi.

Kalın Türkiye ile ABD'yi bölen 3 temel konunun olduğunu söyleyen Kalın, bunların terör örgütü YPG'ye destek, S-400 ve CAATSA yaptırımları olduğunu açıkladı.