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Arda Turan'dan "şampiyonluk" mesajı

Galatasaraylı Arda Turan, Sivasspor beraberliğinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçta Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor 2-2 berabere kaldı. Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, karşılaşmanın ardından kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Arda Turan "Şampiyonluk yolu kolay olmaz... Her başarı; arkasında emek, mücadele, düştüğünüz yerden kalkma, inanç, gözyaşı, üzüntü ister... Ama en onemlisi hocamızın dediği gibi vazgeçmeme ister... Ben; takıma, arkadaşlarıma inanıyorum... Biz başaracağız... Şimdi birlik olma zamanı" ifadelerini kullandı.

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