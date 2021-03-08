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İskoçya'da Glasgow Rangers 10 yıl sonra şampiyon

Celtic'in Dundee United karşısında puan kaybetmesiyle Rangers normal sezonun bitimine bir hafta kala İskoçya Premier Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.

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İskoçya Premier Ligi'nde Rangers'ın 10 yıllık şampiyonluk özlemi bitti. Ligin 32. haftasında Dundee United ile berabere kalan Celtic'in şampiyonluk umutları sona erdi. Bitime 6 hafta kala rakibine 20 puan fark atan Rangers şampiyonluğunu ilan etti.

Rangers son olarak 2010-11 sezonunda şampiyon olmuştu. İskoç ekibi daha sonra 3. Lig'e düşürülmüş ve 2016'da Premier Lig'e geri dönmüştü.

Steven Gerrard 2018'den bu yana çalıştırdığı kulüpte şampiyonluğa ulaştı. Rangers ise tarihinde 55. lig şampiyonluğunu elde etti. Celtic'in ise 51 şampiyonluğu bulunuyor.

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