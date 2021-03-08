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Adana'da yol kenarında ceset bulundu

Anadolu Ajansı

Adana'da yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.

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Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin öldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri ölen kişinin üzerinde kimlik olmadığını belirledi.

Ekiplerin çalışmasının ardından ceset, kimliğinin tespit edilebilmesi ve yakınlarına ulaşılması için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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