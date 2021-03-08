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Murat Kurum’dan ‘kentsel dönüşüme destek’ paylaşımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Deprem nedeniyle çok acılar yaşadık." diyerek kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümün önemine değinen mesaj yayımladı.

Resmi sosyal medya hesabından, deprem nedeniyle insanların sevdikleri kişileri kaybettiğine dikkati çekerek kentsel dönüşümün önemine değinen Bakan Kurum, bir paylaşımda bulundu:

"Deprem değil, tedbirsizlik öldürüyor''
“Deprem nedeniyle çok acılar yaşadık. Sevdiklerimizi, canlarımızı kaybettik. Deprem değil, tedbirsizlik öldürüyor. Bu çağrıyı paylaşarak siz de destek olun, hayatınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın”

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