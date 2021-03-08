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Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna'da coştu

Fenerbahçe'nin Zorya Luhansk'a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna'da şov yapmaya devam ediyor. İranlı oyunacu, Zorya'nın Lviv'i 4-0 yendiği maçın ilk yarısında iki gol birden attı.

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Fenerbahçe'nin bu sezon Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, performansıyla dikkat çekiyor.

Zorya Luhansk'ın geçen hafta Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta son dakikada asisti yapan ve haftanın oyuncusu seçilen Allahyar Sayyadmanesh, bu hafta ise 2 gol kaydetti. Zorya, Lviv'i 4-0 yenerken; Allahyar Sayyadmanesh iilk 11'de başladığı Lviv maçında 41 dakikada 2 gol attı.

Allahyar Sayyadmanesh bu sezon kaç gol attı?
Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan İranlı golcü, bu sezon Zorya formasıyla lig ve Avrupa Ligi'nde toplam 15 maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti 1 de asist yaptı.

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