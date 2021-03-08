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Diyarbakır'da yürek yakan haber! Yolda yürürken 2 kardeş öldü

İhlas Haber Ajansı

DİYARBAKIR'da yolda yürürken aracın çarpması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti.

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Kaza, Silvan ilçesi Malabadi Mahallesi Çatak Köprü yakınlarında meydana geldi. Nafis Islanmaz (34) ile Recep Islanmaz (25) adlı kardeşlere saat 20.00 sıralarında yolda yürürken, Burhan D. (50) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen araç çarptı. Aracın çarpması sonucu Islanmaz kardeşlerden Nafiz Islanmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Recep Islanmaz ise ağır yaralandı.

Recep Islanmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Burhan D. ise yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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