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Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u farklı geçti

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Türk Telekom'u 99-77 mağlup etti.

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Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla ligde 17. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 10. yenilgisini yaşadı.
Fenerbahçe Beko: 99 - Türk Telekom: 77
 

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası Fenerbahçe ile Türk Telekom, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Fenerbahçe Beko, sahasında Türk Telekom'u 99-77 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla ligde 17. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 10. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Altuğ Köselerli, Özge Şentürk

Fenerbahçe Beko: Brown 13, Pierre 7, Barthel 14, Kenan Sipahi 21, Ahmet Düverioğlu 3, O'Quinn 14, Tarık Biberoviç 11, Ali Muhammed 11, Eddie 4, Berkay Candan 1, Yiğit Onan

Türk Telekom: Johnson 10, Muhammed Baygül 5, Samet Geyik 8, Foster 7, Wiltjer 24, O'Bryant 14, Erdi Gülaslan 4, Baldwin 3, Batuhan Acar 2, Can Korkmaz, Göktuğ Baş, Burak Gözeneli

1. Periyot: 27-18

Devre: 53-42

3. Periyot: 81-59

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