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Napoli Bologna'yı güle oynaya yendi

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Napoli, evinde Bologna'yı 3-1 mağlup etti.

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İtalya Serie A'nın 26. haftasında Napoli evinde Bologna ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadeleyi Napoli 3-1 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren goller, 8. ve 76. dakikalarda Insigne ile 65. dakikada Osimhen'den geldi. Bologna'nın tek sayısını ise 73. dakikada Soriano kaydetti.

Bu sonuçla son 5 maçta 3. galibiyetini alan Napoli, puanını 47 yaparak 6. sıraya yerleşti ve üst sıralara doğru adım attı. Bologna ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 28 puanla 12. sırada kaldı.

Serie A'nın 27. haftasında Napoli deplasmanda Milan ile karşılaşacak, Bologna ise evinde Sampdoria'yı konuk edecek.

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