Fransız milyarder Olivier Dassault helikopter kazasında öldü

Fransız milyarder Milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

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70 yaşındaki Fransız milyarder, Milletvekili Olivier Dassault, Deauville kenti yakınlarında saat 17.00’de içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucunda hayatını kaybetti. Dassault’nun ölümüne neden olan kazayla ilgili incelemeler sürüyorken, henüz bir açıklama yapılmadı.

Dassault’nun sahibi olduğu, Fransız savunma sanayiinin önemli şirketlerinden Dassault Havacılık, Rafale ve Mirage uçaklarını üretiyordu. Şirket ve Le Figaro gibi bazı önemli basın kuruluşları, Dassault Grup bünyesinde yer alıyordu.

Olivier Dassault, babası sanayi devi Serge Dassault'nun ölümü sonrası grubun sahipleri ve yöneticileri arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Macron’dan başsağlığı mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dassault'un ölümünün ardından sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayınladı.