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Danimarka’da Covid-19’un 31 farklı türüne rastlandı

Anadolu Ajansı

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, ülkede yeni tip koronavirüsün (Covid-19) 31 farklı türüne rastlandığını açıkladı.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Heunicke, son günlerde ülkede Covid-19’un 15 farklı türüne daha rastlandığını belirterek, Danimarka’da şimdiye kadar koronavirüsün 31 farklı türünün görüldüğünü duyurdu.

Danimarka’da, İngiltere’de ortaya çıkan, Covid-19’un mutasyona uğramış, daha hızlı yayılan türü B117’nin yanı sıra Güney Afrika’da ortaya çıkan B1351 ile Brezilya’da ortaya çıkan P1 türlerine de rastlanmıştı.

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