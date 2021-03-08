Fahrettin Koca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı: Kadınlar bizi bağışlasın...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Bakan Koca, "Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakârlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir paylaşımda bulundu. "Kadınlar bizi bağışlasın." diyen Koca, "Fedakârlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.