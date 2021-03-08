İşte Beşiktaş'ın kaderini belirleyecek 4 maç

Lider Beşiktaş, sırasıyla Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanya ile oynayacak. Sergen Yalçın, "4 maçı kayıpsız atlatırsak yolumuz sonuna kadar açılacak" dedi.

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Beşiktaş keskin bir viraja giriyor… Gaziantep'i yenerek zirveye yerleşen Kartal, önündeki 4 maçı da kazanarak şampiyonluk iddiasını daha da güçlendirmek istiyor. Beşiktaş sırasıyla Başakşehir, F.Bahçe, Kasımpaşa ve Alanya ile karşılaşacak.

Sergen Yalçın da kirtik maçlar öncesinde kurmaylarıyla sürekli hesap yapıyor. Oyuncularına seslenen tecrübeli hoca, "Bu 4 maçı kayıpsız geçersek yolumuz sonuna kadar açılır" dedi.

9 günde 3 kritik maç

Beşiktaş, 9 günde 3 kritik maça çıkacak. 12 Mart'ta ligde Başakşehir ile karşılaşacak Kartal 16 Mart'ta Başakşehir'le bu kez kupada karşılaşacak. 21 Mart'ta ise rakip Fenerbahçe.