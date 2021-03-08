BIST 1.546
DOLAR 7,56
EURO 8,99
ALTIN 412,40
HABER /  YEREL
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları

Valilik açıkladı! Erzurum'da kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile personele 1 gün izin verildi

ERZURUM'da elverişsiz hava şartları nedeniyle kamu ve özel kuruluşlardaki engelli ve hamile personelin bugün idari izinli sayılacağı bildirildi. 

Abone ol

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle kamu ve özel kurum kuruluşlardaki engelli ve hamile personeller 08.03.2021 günü 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı. 

Kentte dün geceden itibaren etkili olan ve cadde ile sokakları beyaza bürüyen kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Etkisini halen sürdürüyor

Halen etkisini sürdüren yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Normalleşme sonrası korkulan oldu! Şehirlerarası seyahat yasağı geliyor
Manchester derbisinde gülen taraf United
İşte Beşiktaş'ın kaderini belirleyecek 4 maç
Van'da atık malzemelerden yaptı! Gören şaştı kaldı
Fahrettin Koca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı: Kadınlar bizi bağışlasın...
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın mektubu basına sızdı! Türkiye detayı
Türkiye'de sayılı var! Antalya'da bahçesinde buldu satışa çıkardı
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda, Ersu Şaşma 5. oldu
Napoli Bologna'yı güle oynaya yendi
Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımına İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’ndan sert tepki
Yorumlar