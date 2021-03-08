Normalleşme sonrası korkulan oldu! Şehirlerarası seyahat yasağı geliyor

Kontrollü normalleşme dönemi sonrası korkulan oldu. İlk veriler vaka sayılarında artışı ortaya koyunca daha sıkı önlemler gündeme geldi. İlk etapta şehirler arasındaki geçişin durdurulması gündemde...

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Koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 187 oldu. Bulaştırma oranı da hızla artmaya başladı. Özellikle 'Kırmızı' şehirlerden diğer illere yapılan seyahatlerin yayılmayı etkilediği tespit edildi. Bir haftada 'Kırmızı' illerin sayısı 17'den 26'ya yükseldi. Hafta sonu 14 günlük harita çıkınca 'Çok Yüksek Riskli' yani 'Kırmızı' şehirlerin gerçek sayısı ortaya çıkacak.

Vaka sayılarındaki yükselişin sürmesi ve bulaş oranının artması yeni yasakları gündeme getirdi. İller arasındaki geçişler de bu süreçten etkilenecek. En yüksek risk anlamına gelen kırmızı bir ilden düşük riskli sarı illere geçişleri önlemek için sınır geçişlerinde bekletme, HES kodu kontrolleri, ileri aşamada şehirlerarası geçişin yasaklanması gibi kurallara geçilebilecek.



Karadeniz'de düşerken, Güneydoğu'da yükselecek

Önümüzdeki dönemde kontrollerin sıklaşması nedeniyle Karadeniz Bölgesi’nin biraz rahatlayacağı, havaların ısınmasına bağlı olarak ‘mavi’ renkteki Doğu ve Güneydoğu’da ise riskin artacağı belirtiliyor. Bu nedenle il yönetimlerine büyük görev düştüğü, gelişmelere göre halkın sürekli uyarılarak, yeni kurallarla sürecin yönetilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Seyahat yasağı gelmeden salgın kontrol edilemez Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Görünen o ki, ne vatandaş, ne iş yerleri önerilere uymuyor. Ya uymalarını sağlayacağız, ya da İstanbul başta olmak üzere yeni vaka artışlarına hazırlıklı olacağız” dedi ve ekledi: “Lokal önlemlerle, seyahat kısıtlaması olmaksızın, salgını kontrol etmek mümkün değil...”

Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son hafta en çok vaka artışı olan illerle en az vaka artışı olan illeri açıkladı. İşte o paylaşım

En çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne.

En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman.



Bulaştırma oranı da arttı

Yapılan toplantılarda, vaka sayısındaki artışın hareketlenmeyle doğrudan ilişkisi olduğu, temaslıları ortaya çıkarmak için test sayısının arttırıldığı, daha da arttırılması gerektiği belirtildi. Sağlık altyapısının 15-20 bin arası vakaya kadar kaldırabileceği, ancak ondan sonrasında risk oluşacağı yorumları yapılıyor. Yasaklar kaldırılmadan önce pozitif çıkan bir kişinin 3-4 kişiye bulaştırma riski varken, yeni dönemde bu riskin 7-8 kişiye çıktığı da belirtiliyor.