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İbrahim Kalın'dan ABD'nin YPG desteğine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin YPG desteğine "Bu, ABD yönetimiyle önemli bir anlaşmazlık konusu. S-400 kararı Türkiye'de bir gecede alınmadı. S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'yle ikili ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. İbrahim Kalın, S-400'ler, ABD'nin YPG'ye desteği ve iki liderin görüşmesine ilişkin konuları ele aldı.

İbrahim Kalın, ABD'nin YPG'ye desteğine ilişkin, "ABD destek polikasını sürdürecek gibi görünüyor. Bu, ABD yönetimiyle önemli bir anlaşmazlık konusu" dedi. 

''S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek"
Sözcü Kalın, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri hakkında ise, "S-400 kararı Türkiye'de bir gecede alınmadı. S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek" ifadelerini kullandı. 

''Muhakkak iki başkan görüşecektir"
İbrahim Kalın, ABD'nin yeni Başkan Joe Biden dönemine ilişkin ise, "İyi bir başlangıç yaptık. Muhakkak iki başkan görüşecektir" yorumunu yaptı. 

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