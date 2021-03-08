BIST 1.549
DOLAR 7,55
EURO 8,98
ALTIN 412,71
HABER /  EKONOMİ
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları

Bakan Mustafa Varank açıkladı Çin dev telefon markası Oppo Tuzla'da test üretimine başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli dev akıllı telefon markası Oppo'nun İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başladığını açıkladı.

Abone ol

Bakan Mustafa Varank, Çinli dev akıllı telefon markası Oppo'nun İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başladığını duyurdu.

Varank ayrıca "Gerekli yatırım ortamını oluşturmak için Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yoğun gayret gösteriyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan kazanır" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
3 yıldır küstü! İzmir'de haciz bahanesiyle hayatının şokunu yaşadı
Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın'dan tepki çeken 'kadın cinayeti' paylaşımı!
Abdulkadir Selvi: Bir bakıyorsunuz, gece yarısı bir bakanı istifa ettirmiş oluyorlar
Daha önce benzerini gören olmadı! Sivas'ta tarla sürerken buldu: Kor halini alıyor
Tasarruf finansman Resmi Gazete'de! Faizsiz konut ve taşıtta yeni dönem resmen başladı
Valilik açıkladı! Erzurum'da kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile personele 1 gün izin verildi
Normalleşme sonrası korkulan oldu! Şehirlerarası seyahat yasağı geliyor
Manchester derbisinde gülen taraf United
İbrahim Kalın'dan ABD'nin YPG desteğine ilişkin açıklama
İşte Beşiktaş'ın kaderini belirleyecek 4 maç
Yorumlar