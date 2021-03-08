Bakan Mustafa Varank açıkladı Çin dev telefon markası Oppo Tuzla'da test üretimine başladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli dev akıllı telefon markası Oppo'nun İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başladığını açıkladı.Abone ol
Bakan Mustafa Varank, Çinli dev akıllı telefon markası Oppo'nun İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başladığını duyurdu.
Varank ayrıca "Gerekli yatırım ortamını oluşturmak için Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yoğun gayret gösteriyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan kazanır" dedi.