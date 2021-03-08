Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın'dan tepki çeken 'kadın cinayeti' paylaşımı!

AYASOFYA Camisi'nin baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Kadınlar Günü'nde attığı "kadın cinayetleri" tweetiyle tepki çekti. Boynukalın, “Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır” iddiasında bulundu.

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Ayasofya'ya "baş imam" olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 8 Mart Kadınlar Günü’nde attığı tweetle yine tepki topladı.

Daha önce Anayasa tartışmasında “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam’dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” diyerek, Anayasa’dan laikliğin kaldırılması çağrısı yapan Mehmet Boynukalın, bu kez de kadın cinayetleri ile ilgili attığı tweetle eleştirilerin odağı oldu.

Türkiye’de arka arkaya yaşanan kadın cinayetleri haberlerinden rahatsızlığını dile getiren Boynukalın, “Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır” diye yazdı. Ardından da Hucurat Suresi'nin 13. ayetini paylaştı. Mehmet Boynukalın’ın konuyla ilgili attığı tweetler şöyle: