Liverpool, Fulham'a sahasında boyun eğdi

Liverpool, Fulham'a sahasında 1-0 yenildi; Anfield'da üst üste 6. maçını da kaybetti. Liverpool, tarihinde ilk kez sahasında üst üste 6. maçını kaybetti.

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İngiltere'de Liverpool'un hayal kırıklığı deavam ediyor. Kırmızılar, Fulham'a 1-0 yenildi; sahasında üst üste 6. maçını da kaybetti.

Ozan Kabak'ın sakatığı nedeniyle oynamadığı maçta, Fulham'ın galibiyet golünü daha önce Galatasaray'da kiralık oynayan Mario Lemina(45) attı. Lemina, 2006 Mart'ında Collins John'un ardından Anfield'da gol atan ilk Fulham'lı oyuncu oldu. O golden sonra Fulham adına gol kaydeden bir diğer isim ise, Mayıs 2012'de Liverpool forması giyen Martin Skrtel (kendi kalesine) olmuştu.

Son 7 maçta 6. kez yenilen Liverpool, 43 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi potasından iyice uzaklaştı. Fulham ise puanını 26'ya çıkardı ve kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet elde etti.