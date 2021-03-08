İspanya'da Madrid derbisinde kazanan yok

İspanya Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren Madrid derbisi 1-1 sona erdi.

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İspanya Ligi'nde lider Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 15. dakikada Luis Suarez'in golüyle 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta, Llorente kendi yarı sahasının sağından aldığı topu ceza sahası sağ içine bıraktı. Luis Suarez, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Llorente bu sezon 8. asistini yaparken; bunların 4'ünü Luis Suarez'e yaptı. Luis Suarez ise Real Madrid'e karşı 12. golünü attı.

İlk yarı 1-0 Atletico'nun üstünlüğüyle sona ererken; 88. dakikada Karim Benzema sahneye çıktı. Fransız oyuncu, kaydettiği golle skoru ilan etti: 1-1.

Benzema tarihe geçti

Real Madrid'de 11'de başlayan Karim Benzema tarihe geçti. Eflatun Beyazlı forma ile 371. lig maçına çıkan Fransız oyuncu, Roberto Carlos'u (370) geçerek, Real Madrid ile en çok maça çıkan İspanya dışından futbolcu oldu.

Bu skorun ardından Atletico Madrid puanını 59'a, Real Madrid ise 54'e çıkardı.

Barcelona'ya yaradı

Real Madrid, Eylül 2017'den bu yana Atletico Madrid'in iç saha maçlarını oynadığı yeni stadı Wanda Metropolitano'daki yenilmezlik unvanını (1 galibiyet, 3 beraberlik) korudu.

Ligdeki 168 randevuda Real Madrid'in 89, Atletico Madrid'in ise 39 galibiyeti bulunurken, 40 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Maç sonrası İspanyol televizyonuna konuşan Benzema, "Bu beraberlik, ligin bitmediğini, lig şampiyonluğunun halen bizim aklımızda olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Diğer yandan Madrid derbisinin sonucu, haftayı deplasmandaki Osasuna galibiyetiyle kapatan Barcelona'ya yaradı.