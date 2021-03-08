İbrahim Kalın'dan Türkiye-Arap ülkeleri ilişkilerinde 'yeni bir sayfa' mesajı

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin son yıllarda Arap ülkeleriyle bozulan ilişkilerini toparlamak için adım atılacağına dair dikkat çeken mesajlar verdi.

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Bloomberg'e konuşan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır ve diğer körfez ülkeleriyle ikili ilişkilerde ''yeni bir sayfa açılabileceğini'' söyleyerek bunun bölgesel istikrarın sağlanmasında önemli rol oynayacağını düşündüğünü belirtti.

Kapsamlı değişikliğe gidilecek

Bloomberg, Kalın'ın açıklamalarının Washington ve Suudi Arabistan'ın dış politikalarında kapsamlı değişikliğe gideceklerini belirttikleri zamanlarda yapıldığına dikkat çekti.