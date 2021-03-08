İbrahim Kalın'dan Türkiye-Arap ülkeleri ilişkilerinde 'yeni bir sayfa' mesajı
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin son yıllarda Arap ülkeleriyle bozulan ilişkilerini toparlamak için adım atılacağına dair dikkat çeken mesajlar verdi.Abone ol
Bloomberg'e konuşan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır ve diğer körfez ülkeleriyle ikili ilişkilerde ''yeni bir sayfa açılabileceğini'' söyleyerek bunun bölgesel istikrarın sağlanmasında önemli rol oynayacağını düşündüğünü belirtti.
Kapsamlı değişikliğe gidilecek
Bloomberg, Kalın'ın açıklamalarının Washington ve Suudi Arabistan'ın dış politikalarında kapsamlı değişikliğe gideceklerini belirttikleri zamanlarda yapıldığına dikkat çekti.
Ne olmuştu?
Türkiye ve Mısır, Libya İç Savaşı'nda karşıt taraflara destek vermiş ve Ankara-Kahire hattında gerilim sıkça üst noktalara varmıştı. Ayrıca, Ankara, Abdülfettah El-Sisi'yi iktidara getiren ve Muhammed Mursi'yi deviren askeri darbeye karşı durmuştu.