BIST 1.541
DOLAR 7,64
EURO 9,08
ALTIN 415,98
HABER /  POLİTİKA
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları

İbrahim Kalın'dan Türkiye-Arap ülkeleri ilişkilerinde 'yeni bir sayfa' mesajı

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin son yıllarda Arap ülkeleriyle bozulan ilişkilerini toparlamak için adım atılacağına dair dikkat çeken mesajlar verdi.

Abone ol

Bloomberg'e konuşan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır ve diğer körfez ülkeleriyle ikili ilişkilerde ''yeni bir sayfa açılabileceğini'' söyleyerek bunun bölgesel istikrarın sağlanmasında önemli rol oynayacağını düşündüğünü belirtti.

Kapsamlı değişikliğe gidilecek

Bloomberg, Kalın'ın açıklamalarının Washington ve Suudi Arabistan'ın dış politikalarında kapsamlı değişikliğe gideceklerini belirttikleri zamanlarda yapıldığına dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Türkiye ve Mısır, Libya İç Savaşı'nda karşıt taraflara destek vermiş ve Ankara-Kahire hattında gerilim sıkça üst noktalara varmıştı. Ayrıca, Ankara, Abdülfettah El-Sisi'yi iktidara getiren ve Muhammed Mursi'yi deviren askeri darbeye karşı durmuştu. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çalışmayan kadınlara emeklilik formülü! İşte tüm detaylar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Leicester City'de Cengiz Ünder şoku!
Kütahya'da 'yapamazsın' diyenlere inat başardılar: İlk askıya çıktığımda utandım
Marmara Bölgesi'nde yağışlar geçen ay yüzde 4 arttı
Evlat nöbetindeki anneden HDP’ye 8 Mart tepkisi yüreksizler
"Çok yüksek risk" kategorisindeki Konya'da aynı manzara! Eğlence mekanında yakalandılar
Süleyman Soylu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı
Şubat ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Liverpool, Fulham'a sahasında boyun eğdi
Kırklareli'de paradaki hatayı görünce şaşkına döndü! Fırsata çevirip satışa çıkardı
Hatay'da minibüsle çarpışan otomobil dereye devrildi! 3 kişi öldü, yaralılar var
Yorumlar