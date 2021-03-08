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Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu 35 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, aralarında asker, polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 35 kişi gözaltına alındı.

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Güvenlik güçlerinin FETÖ'nün kamu kuruluşlarındaki yapılanmasını deşifre etmeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda terör örgütüyle başğaltıları tespit edilen üyelerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

35 gözaltı
Çalışmalar neticesinde Şanlıurfa merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda aralarında asker, polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 35 kişi gözaltına alındı.

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