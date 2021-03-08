İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kısıtlamaları ihlal eden 25 bin 439 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 1-8 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 25 bin 439 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçildiği hatırlatılarak, illerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrıldığı ve tedbirlerin buna göre belirlendiği kaydedildi.

Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00 saatlerinde devam ettiği, hafta sonlarında da düşük ve orta risk grubundaki illerde 21.00-05.00 saatlerinde, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri ile cumartesi 21.00’den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi 05.00'te bitecek şekilde uygulandığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu kapsamda 1-8 Mart tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 439 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Salgınla mücadelemiz sona erip tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.