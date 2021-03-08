Türkiye'de yapılan aşı sayısı 10 milyonun üzerinde
TÜRKİYE genelinde yapılan corona virüs aşısı 10 milyonu geçti.Abone ol
Sağlık Bakanlığı Covid-19 bilgilendirme platformunda yer alan verilere göre; Türkiye'de Covid-19'la mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 10 milyonu geçti.
Toplu aşılama planı kapsamında Türkiye genelinde birinci doz olanların sayısı 7 milyon 565 bin 23, ikinci doz aşı olanların sayısı da 2 milyon 436 bin 957.
Sağlık bakanlığı verilerine göre, uygulanan doz sayısı İstanbul'da 1 milyon 600 bine, Ankara'da 850 bine, İzmir'de ise 700 bine yaklaştı.
Aşılama planı kapsamında, 65 yaş üstü kişilerin aşılaması devam ediyor.